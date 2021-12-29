新中通过四倡议加强金融合作

（早报讯）新加坡与中国通过四项新倡议扩大和加强金融合作，尤其在资本市场和绿色金融方面。

新加坡金融管理局今天傍晚发文告指出，两国在第17届新中双边合作联合委员会（JCBC）讨论了这些新倡议。

其中，金管局将与中国人民银行探讨在绿色金融方面进行更深入的公共私营合作，特别是一些关键领域例如项目分类和绿色金融科技。更清晰的分类定义将有助于促进更多资金流向亚洲的绿色和转型项目。

除此之外，新加坡亚太交易所的子公司亚太期货（Asia Pacific Futures）成为新加坡首家获得上海国际能源交易中心的境外特殊经纪参与者资格（Overseas Special Brokerage Participant）的公司。

亚太期货的客户接下来可以通过该公司，以更快速和更低的成本直接交易上海国际能源交易中心的国际大宗商品期货产品。这包括原油、橡胶、铜以及低硫燃料油期货。

另外两项倡议皆和新加坡交易所有关。新交所正在和中国外汇交易中心讨论在两国的债券交易平台建立连接，以便更多投资者能够进入中国的债券市场。

新交所昨天(28日）也宣布，与深圳证券交易所（SZSE）签署了一份谅解备忘录，为两个交易所的挂牌基金（ETF）产品建立连接，让合格的基金经理能够向彼此市场的投资者提供挂牌基金产品。