周四开盘可关注的股票

（早报讯）美股周三三大指数涨跌不一，道指连续六个交易日上涨并创收盘新高，标普500指数创收盘新高。截止收盘，道指涨0.25%，纳指跌0.10%，标普500指数涨0.14%。

本地股市交投淡静，新加坡海峡时报指数周三全日上涨9.61点或0.31％，闭市报3138.02点。

以下是今日开盘可关注的股票。