周四开盘可关注的股票

（早报讯）美股周三三大指数涨跌不一，道指连续六个交易日上涨并创收盘新高，标普500指数创收盘新高。截止收盘，道指涨0.25%，纳指跌0.10%，标普500指数涨0.14%。
本地股市交投淡静，新加坡海峡时报指数周三全日上涨9.61点或0.31％，闭市报3138.02点。
以下是今日开盘可关注的股票。
- 口福集团（Koufu）创始股东提出自愿有条件收购献议，出价每股现金0.77元把公司除牌私有化。集团的大股东庞琳和妻子黄云婷通过投资控股公司Dominus Capital私人有限公司，提出收购献议。庞琳现为口福集团执行主席兼首席执行官，黄云婷是集团执行董事。两人通过骏源控股（Jun Yuan Holdings）持口福集团约77.41％股权。口福集团股票昨日开盘前暂停交易，随后发布上述消息。这个收购价较集团前天闭市价0.665元高出约15.8％。
- Biolidic宣布子公司Biomedics Laboratory获得卫生部批准，可提供医药微生物服务，包括冠病PCR测试。公司预计，这会对集团截至明年底的财年营收带来积极影响。
- 凯德集团（CapitaLand Group）旗下的凯德地产公司（CapitaLand Development）与三菱地所株式会社（Mitsubishi Estate）合作，斥资15亿元人民币（3亿1800万新元）在苏州新区开发一个商业园区。集团周四早上发布文告说，项目工程将于2022年开始，商业园预计2024年完工。凯德地产会负责总体规划和园区的开发，凯德投资（CapitaLand Investment）负责营运。
- 雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）已完成收购美国的四座学生宿舍。这四座学生宿舍共有1651个床位，其中两座学生宿舍位于宾夕法尼亚州和俄亥俄州，其余两座在北卡罗来纳州。这些宿舍附近共有五所大学，学生总数达10万人。