本地股市周四午盘跌0.32%

（早报讯）2021年接近尾声，市场交易区域淡静，虽然隔夜美股再创新高，本地股市周四（12月30日）午盘小幅下滑0.32%。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数报3128点，最高3137.86点，最低3126.55点。

上午成交量3亿7396万股，成交额1亿7856万元，上升股155只，下跌股175只。

亚洲股市各有起落。澳大利亚、印度尼西亚、日本、马来西亚、韩国和台湾股市下滑，上海、深圳、香港和泰国股市上涨。

美股指数期货早盘小幅下跌不到0.1%。财富管理公司Bel Air Investment Advisors董事经理菲利普（Kevin Philip）说，虽然全球冠病病例激增，但市场正在评估与冠病共存，明年全球将逐步恢复常态。

期货经纪公司Oanda亚太市场分析师哈尔利（Jeffrey Halley）指出，假日期间市场交易减少，投资者继续把全球复苏遇到小阻碍的情况考虑在内。

海指成分股当中，三大银行股都下滑。

新加坡兴业银行（RHB）今早的报告指出，对银行股保持加磅。报告说，奥密克戎变种毒株预计对经济增长造成短期冲击，但不太会影响2022年更强劲的增长，这应该支持银行业健康的贷款和收费收入增长，并让信贷成本保持在较低水平。

此外由于净利息收益率（NIM）和美国基准利率的关联度高，加息周期应该会让本地银行获益。

兴业银行对三家银行都给予“买入”评级，依序看好大华银行（UOB）、星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC），目标价分别是33.5元、40.4元和15.1元。

个股方面，口福（Koufu）昨天宣布私有化献议后，今早大涨14.3%至0.76元。

Biolidics涨8.4%至0.194元。Biolidic昨天宣布子公司Biomedics Laboratory获得卫生部批准，可提供医药微生物服务，包括冠病PCR测试。公司预计，这会对集团截至明年底的财年营收带来积极影响。

新科工程（ST Engineering）今早宣布获得来自美国海军部的第二项极地安全切割机（Polar Security Cutter，简称PSC）合约，未披露合约数额。新科工程无起落，报3.76元。