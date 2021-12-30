又有人出现“月亮脸” 当局吁勿购买五款保健品

（早报讯）网上售卖的五款保健产品经查含有强效药用成分或禁药，三名消费者服用后出现糖尿病及“月亮脸”等严重不良反应，卫生科学局吁请民众切勿购买及服用。

卫生科学局今天（12月30日）发文告说，当局在检测中发现五款在本地电商及社媒平台有售的保健品中含有强效药用成分或禁药，有消费者服用后出现糖尿病以及可致命的、俗称“月亮脸”的库欣综合征（Cushing’s Syndrome）等严重不良反应。

其中三款产品“X-Gout”、“dcr Natural Herbs Honey Enzyme”和“KMS2 Dark Chocolate Mocha Botanical Beverage”含有药用成分，未经医疗指引长期服用，可导致严重副作用；而另外两款产品“Speedy Slim Capsules (Black)”和“Speedy Slim Capsules (Gold)”则含有禁药西布曲明（Sibutramine）。

当局提醒，服用“X-Gout”或“dcr Natural Herbs Honey Enzyme”的消费者应尽快看医生，尤其是“X-Gout”，因为这款产品含有强效类固醇，骤然停用可能会导致疲劳、低血压等严重脱瘾症状。

此外，服用“KMS2 Dark Chocolate Mocha Botanical Beverage”、“Speedy Slim Capsules (Black)”和“Speedy Slim Capsules (Gold)”等减肥产品者，若感到不适或担心自己的健康状况，也应该马上停用并向医生咨询。

文告也指出，体重管理必须结合均衡饮食和适量的运动，而非依赖声称可以快速减肥的产品。民众也可向医生、营养师或专业医疗保健人员提出咨询。

目前，卫生科学局已要求网购平台将上述产品下架，并对相关卖家发出警告。消费者也受促谨慎购买来历不明的保健品，以免对个人健康造成严重影响。