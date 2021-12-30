99.6％食肆设施到位 明年起不归还餐具者面对执法

（早报讯）明年1月1日起，针对在咖啡店和食阁用餐后没有归还餐具托盘并清理桌面的食客，食品局与安全距离大使将开始采取执法行动。目前全岛1120间咖啡店与220间食阁中，已有99.6％的业者安装所需装置。

今年7月，只有20％的咖啡店和食阁设有相关设施。

公众在咖啡店和食阁用餐后须自行归还餐具与托盘并清理桌面的条例，从今年11月1日起生效。过去两个月的适应期中，当局共向食客发出超过7000次相关提醒。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（12月30日）上午走访武吉班让的两家食阁和咖啡店了解情况。她过后接受媒体采访时表示，至今已有约400家咖啡店和食阁业者获得国家环境局保洁桌面援助计划（Clean Tables Support Scheme）津贴，来支付添购托盘和托盘架等设备的半数费用。

早前率先实施强制归还托盘措施的小贩中心也取得良好成效。许连碹说，越来越多食客用餐后会自动归还餐具和托盘，或经提醒后这么做。小贩中心平均归还托盘和餐具的比率，从今年2月推出保持桌面整洁运动时的33％，大幅提升至11月底的84％。鸟患问题也有所改善。

许连碹也透露，自9月在小贩中心执法以来，只有一人因为不听劝告而接获书面警告。没有人被罚款或控上法庭。

咖啡店和食阁的执法行动从明年1月1日开始。初犯者会接获书面警告，第二次违例就得缴付300元销案罚款，第三次则可能被控。一旦上庭，刑罚将与乱丢垃圾相同，第一次被治罪可处以最高2000元罚款。

与小贩中心实施的条例相同，当局不会对无法自行归还餐具和清理桌面的12岁以下孩童、体弱的年长者，以及残障者开罚单，不过会请同行者帮忙收拾。

当局也会给予光顾煮炒店、砂锅店和火锅店等食客通融，食客无须处理砂锅和铁板等又热又重的餐具，只须自行归还其他餐具并清理个人垃圾即可。