安德逊桥、浮尔顿路和康乐通道今起改人行道 多数人不知情

（早报讯）​今起（12月30日）安德逊桥、浮尔顿路和康乐通道改为人行道。多数公众和部分车辆不明所以，公众仍仅在人行道活动；大量车辆行至路障前才按交警指示改道。

记者今早11点来到安德逊桥、浮尔顿路和康乐通道交叉口。行人寥寥无几，封锁的道路显得空空荡荡。周围有大量路障，马路上醒目的黄牌写着“封路“，却没有改成人行道的说明。

带着两个孩子轮滑的李德辉（50岁，软件工程师）听说道路改为人行道很惊讶，他说：”看到很多路障，以为是有庆祝活动封路，不知道改成人行道了。“

他一般是深夜交通不繁忙时，带孩子来这里轮滑。他说，改道后会更常在白天来。

詹姆斯（James Pettit，42岁，自由职业者）和斯考特（Scout Vinning，46岁，销售业）带着四个孩子骑滑板车。孩子们在安德逊桥上骑行竞速。

“如果把柏油马路修成人行道路的地面，人们或许更明白他们可以在马路上自由活动。”

虽然还不习惯改成人行道，多数公众还是对此变化表示欢迎。

陈勇全（43岁，供应链管理）与妻子和三个孩子在人行道散步，他说：“这里交通之前通常很繁忙。以后更安全了，会带着小朋友多来这边活动，看看建筑，学习历史。”

路障的另一边，交警正忙着指示车辆掉头改道，并回答许多司机的问询。

运送海鲜的杨姓司机（40岁）常常要从安德烈桥通过，他说：“现在只能绕路，要绕好大一圈呢！”

他希望封路之后交通指示更清楚，比如安德利桥路障前能否停车。