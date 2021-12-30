狠掴女佣致失聪 富婆上诉获减刑

（早报讯）富婆赶着搭飞机展开“心灵之旅”，不满女佣迟叫儿子起床，出手狠掴女佣三下导致她左耳失聪，被判坐牢七个月。富婆上诉后，今早（12月30日）获减刑至坐牢四个月又六周。

《新明日报》之前报道，这起虐佣事件发生在2017年6月30日至12月7日，被告伽耶特丽（52岁）被指在豪华公寓内对缅甸籍女佣拉慕（31岁）施虐，不仅掴掌至她左耳失聪及殴打她肩膀，还用平底锅打她背部。

被告共面对四项蓄意伤人控状，但她不认罪，案件经由审讯后，法官去年4月针对其中两项控状判她罪名成立，坐牢七个月，另两项控状判无罪。

被告对罪成和刑罚不满，早前到高庭提出上诉，法官今早发表裁决。

被告通过律师上诉时说，女佣声称她被禁锢家中，但她每个星期天可休息，能外出上化妆课。被告也指女佣自2014年5月便在本地工作，也因不同原因换了几次雇主，如果女佣真的被虐待，就不会选择继续为被告工作。

被告也指家人早前还捉到女佣偷指甲油，有撒谎陷害被告的可能，因此认为女佣证词不一致且不可信。

不过法官认为，即使女佣部分证词无法“令人满意”，但有女佣伤势的照片和被告女儿的证词为证。

法官也同意控方所说，即使女佣有偷指甲油，也并不代表被告没虐佣，最后驳回了被告针对罪成的上诉。但法官也认为与其他类似案例相比，被告的刑罚过重。