2.6万骑士已完成理论测试 94%及格

（早报讯）明年起，所有电动踏板车和电动脚踏车骑士必须通过活跃通勤理论测试才能在公共路径或马路上行驶。截至今天，约2万6000名骑士已完成理论测试，当中94％及格。

陆路交通管理局今天（12月30日）发布面簿贴文提醒，明年1月1日开始，只有通过活跃通勤理论测试（Active Mobility Mandatory Theory Test）的电动踏板车骑士，才能在公共路径上行驶；电动脚踏车骑士则须通过理论测试后才能获准在公共路径或马路上行驶。

作为执法工作的一部分，当局将进行突击检查，并且吁请还未报名参加测试的骑士最迟在明天（31日）注册，以享有5元的优惠报考费，包括两次测试机会。之后报名参加测试者，每次测试则须付费10元。

电动踏板车骑士可点击链接，报名参加测试；电动脚踏车骑士则可到go.gov.sg/register-mttpab报名。