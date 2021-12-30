网传少年接种后逝世 卫生部呼吁公众别乱揣测

（早报讯）针对网上流传一份经删节的警方报案记录，称一名少年在接种冠病疫苗后于今年10月逝世，卫生部澄清青少年死因仍未确定，公众不应散播未经证实的揣测。

向警方报案的是向来反对疫苗接种的杨保罗医生（Paul Yang，译音），他声称这名青少年是因接种冠病疫苗逝世。

卫生部今天（12月30日）在面簿发文说，这是一项严重的指控，并澄清这名少年是在不幸逝世的75天前接种疫苗。案件已转交验尸官进行尸检，目前正展开进一步的尸检后检验。

卫生部敦促公众，在确定青少年的死因前，切勿散播任何未经证实的揣测。当局也强调，只有符合世界卫生组织指导原则，并在安全性、质量和效能方面达到严格标准的疫苗，才会获准在新加坡使用。

“本地使用的冠病疫苗，经卫生科学局和冠病疫苗专家团评估为安全且有效。我们也采取措施确保接种者在施打疫苗前后以及接种过程中的安全。”

公众可浏览卫生部官方网站www.moh.gov.sg，获取有关冠病疫情和冠病疫苗的最新信息。