涉嫌在宏茂桥虐猫 男子遭公园局逮捕

（早报讯）流浪猫遭虐待后失踪，几经波折被寻获时身上多处出血骨折，国家公园局逮捕一名虐猫嫌犯！

这起虐猫案发生在宏茂桥6道第645座组屋。网民陈维妮（音译）本周二（12月28日）在面簿发文称，她和两名男居民多年来坚持每天轮流给流浪猫“袜子”喂食，与它建立了很深的感情。

本周一（27日）凌晨，陈维妮如常给“袜子”喂食时，却不见它的踪影。她从另一名居民口中了解到，有人在清晨5时目击一名华族男子抓住“袜子”的尾巴并把它摔到墙上。“袜子”负伤后爬进附近崇文中学的校园后不见踪影。

陈维妮和几名居民数次到校园找猫，终于在下午寻获血迹斑斑的“袜子”，并把它带到快乐山兽医诊所检查，结果发现“袜子”的左前腿有两处伤口，犬齿断裂且上唇割伤。

陈维妮把事发经过发上面簿，贴文引起不少网民的关心。她随后发起网上募捐活动，短短半天就为“袜子”筹得约5000元的医药费。据了解，手术费和住院费可高达5000元和2000元，还须额外支付4000元的押金。

国家公园局动物与兽医事务组的社区动物管理高级署长郭瑞菁证实，当局在27日接获一起动物虐待案的通报。一名男嫌犯过后遭国家公园局执法人员逮捕，调查工作还在进行中。

郭瑞菁吁请公众与当局共同维护动物权益，若发现任何可疑行为可上网www.avs.gov.sg/feedback或拨电1800 476 1600通报和提供线索。