坠钓鱼短信骗局 469华侨银行客户被骗850万元

（早报讯）从12月1日至29日，共有469名华侨银行客户坠入钓鱼短信骗局，被骗总金额高达850万元。华侨银行一周内第二度发文告提醒客户警惕此类骗局，因为款项一旦由账户转出，再追回的可能性很低。

华侨银行今天（12月30日）傍晚发文告称，仍有不少客户坠入近期出现的钓鱼短信（smishing）骗局，截至12月29日，共有469名客户受骗，涉及总金额高达850万元。单单在圣诞节周末（24日至26日间），就有186名客户受骗，受骗金额达到270万元。

华侨银行早在12月23日曾发文告提醒客户警惕钓鱼短信骗局，不少客户收到不法分子冒充华侨银行发出的短信，称他们的银行账户或信用卡有问题。短信内含有一个伪装成银行网页的链接，客户一旦点击就会被链接到假网页上，然后被要求输入个人资料和密码。在12月8日至17日，就有26名华侨银行客户因钓鱼短信骗局，共损失了约14万元。

华侨银行在最新的文告中再次强调，为避免疑虑、防止欺诈，所有关于账户关闭或要求激活账户的通知都是通过纸质信件邮寄给客户。银行不会发短信提醒客户激活账户，一般账户在闲置12个月后就会被冻结，客户可到银行分行或通过网上银行重新激活账户。

华侨提醒客户切勿点击短信中出现的链接，也不要将个人资料、包括一次性密码（OTP）、账户密码等发给任何人，或在不明网站上输入个人资料。

华侨银行提醒客户，钱一旦离开客户的账户，追回的可能性是很低的。

客户若对所收到的短信有任何疑虑，可拨打华侨银行客服热线6363-3333进行确认，切勿拨打短信内提供的热线号码。

警方今天也发文告证实，在12月1日至29日，共有469名华侨银行客户受骗，总金额高达850万元。

公众可以上网或拨打警方的反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。