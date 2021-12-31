（早报讯）新年假期将至，交易淡静，美国隔夜股收低。

道琼斯工业指数下跌0.25%至3万6398.08点；标普500指数滑落0.30%至4778.73点；纳斯达克指数下跌0.16%，收报1万5741.56点。

标普500和和纳指今年全年预计分别上涨超过27%和23%，道指的涨幅略低于20%。

新加坡海峡时报指数周四跌11.38点或0.36%，报3126.64点。全场成交量7亿9328万股，总额5亿零813万元。上升股201只，下跌股222只。

今天（12月31日）可关注的股票：

1.翱兰国际（Olam International）开市前发表文告说，翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称OFI）总裁西克（A.Shekhar）将辞去翱兰国际执行董事的职位，以便专心担任OFI总裁的职责。

2.铭泰国际（Metech International）在开始前要求暂停交易，以在较迟时候公布一项消息。

3.在观察名单的联达科技（ASTI Holdings）周四表示，公司于5月发表的企业治理报告内容有误，引发外界对总裁卢纯义裁退赔偿的误解。

他获得140万元的裁退，高于他在2020财年获得近130万元薪酬，因为公司在之前错误支付他一个月的常年工资补贴，而不是聘约注明的两个月。因此裁退金包括了之前少付的一个月常年工资补贴。

4.吉宝企业（Keppel Corp）宣布，由于主席赵亮溪已在董事会超过九年，而且未另外通过决议要求股东批准他继续受委为独立董事，因此他从明天起将不再是独立董事，将重新受委为非执行和非独立主席。该股昨天跌1.16%，收报5.11元。