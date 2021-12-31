金文泰关怀网络助居民欢度佳节

（早报讯）多家社会服务机构及非盈利组织通过金文泰关怀网络携手合作，在疫情期间帮助金文泰的居民更好的欢度佳节。

疫情改变了人们的生活，在这一困难时期，金文泰的基层领袖、社会机构、学校志愿者及宗教组织联合起来，在农历新年、开斋节、屠妖节与圣诞节期间，为居民们分发了四千多套节庆礼包，一千多户贫困家庭从中受益。

此外，金文泰关怀网络今年还举办了“实现一个愿望”（Grant a Wish）与“玩具共享”（ToysShareUs）两项慈善活动。金文泰关怀网络（Clementi CARE Network）隶属于金文泰公民咨询委员会。

走访期间，志愿者们了解到一些家庭有添置新家电的需求，在赞美浸信教会（Praise Baptist Church）、多鲁沙兰回教堂（Darussalam Mosque），和西南社区发展理事会（South West CDC）的帮助下，实现了他们的愿望，为57户家庭提供了新的家电。

社区还通过玩具共享活动，将捐赠的玩具与文具清洗消毒并包好后，分发给120名有需要的儿童。这些赠品大多情况良好，其中还有不少全新的物品，是由爱心人士购买后直接捐赠的。孩子们通过自主挑选的方式为自己选择了心仪的圣诞礼物。

为一同辞旧迎新，金文泰关怀网络在1月1日下午五点举办线上庆祝活动，详情可通过面簿FOClementi了解。