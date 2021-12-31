孕妇染冠病靠人工肺保命 昏迷六天苏醒后顺产

（早报讯）孕妇两度冠病检测呈阳，第二次呈阳时血氧指数骤降，送院后须依靠体外膜肺氧合（ECMO）存活，是本地首起用ECMO的孕妇。她在进行人工肺治疗六天后康复并成功保住腹中胎儿，在离开加护病房第四天后顺利生产，母子平安，在新一年来临之际重获新生。

许珍玮（37岁，家庭主妇）2021年4月怀上第四胎，预产期原本是明年2月。她在2021年9月第一次检测呈阳，没有症状，有孕在身的她住院一周后检测呈阴出院。

10月22日，她开始伤风、疲惫，在家用快速抗原自助检测仪结果再呈阳。原以为也会像上一次一样有惊无险，不料血氧水平一直下降，到了26日下降至80％，因此立即呼召救护车。

她患有肾病加上怀孕，送往新加坡中央医院途中病情迅速恶化，用了呼吸机但血氧水平依然很低，甚至开始咳出血。到了中央医院，医生决定进行药物昏迷并开始用外膜式氧合器ECMO急救。ECMO把静脉血引出体外，让血液与氧气充分氧合，再泵回体内，因此俗称“人工心肺”。

她说：“我醒来时已经是六天后，躺在加护病房。后来才得知自己的情况很危急，大概有30个医生和护士围着我，安装ECMO抢救。”

意识不受控时，她脑海里还留着一把声音：“我不可以死，孩子还小，肚子里面还有一个，我要对他们负责！”

她苏醒后，第一个好消息就是胎儿保住了。她在脱离ECMO的隔天就不再用呼吸器，之后转入重护病房。到了第四天，她子宫开始收缩，宝宝心跳不规律，这才剖腹产，这时她怀孕27周。

对于能重获新生，许珍玮希望鼓励更多还在犹豫的人接种疫苗，尤其是孕妇。她说，孕妇可能担心接种疫苗会导致流产，但若不幸染疫，没有接种可能根本抵御不了病毒。她已计划之后去接种，也已为10岁的二女儿预约接种。

中央医院为15名染疫孕妇接生 婴儿皆未感染冠病

许珍玮相信是本地第一名用ECMO救命的怀孕冠病病患。中央医院已经为15起冠病确诊孕妇接生，母婴都健康，有一些婴儿虽然早产，但是情况良好，所有宝宝都没有从母体染病。

中央医院重症加护病房组长兼呼吸病学与深切治疗高级顾问医生蔡笃指出，除了本地，国际上用ECMO救冠病孕妇的个案很少。要是得了其他心肺疾病装置ECMO，孕妇和胎儿的生存率一般很高，约七成，因为孕妇普遍上较年轻，也经常复诊。

为孕妇装置ECMO难度大，因为ECMO的插管须经由病患的胯部，不能伤到胎儿。另外装置，ECMO的病患也必须使用抗凝血剂，因此也会增加出血的风险。

完整报道：怀孕期间染冠病命悬一线 靠人工心肺机抢救母子获新生