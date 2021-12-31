“重新探索新加坡”消费券明起失效 公众排队购买旅游产品

（早报讯）“重新探索新加坡”消费券明天起失效，许多人今天（12月31日）赶往消费券实体柜台购买本地旅游产品，旅游局加派消费券大使到场协助，大部分公众在半小时内就能兑现消费券。

记者今早十时许走访武吉巴督民众俱乐部，现场有逾15名公众等候，绝大多数为年长者。旅游局和指定预订平台工作人员增加人手，也会预先向公众确认证件和想要订购的旅游产品，在场排队者皆顺利完成交易。

退休人士林楚云（74岁）早上10时到场，她指早前已使用30元的消费券，今天想要用剩余的70元购买滨海湾花园门票和花柏山缆车车票，以便明年和朋友一起出游。

“全程不到30分钟，很顺利，我住在附近，来民众俱乐部的实体柜台很方便。”

另一名公众王炳南（65岁、技工）因工作忙碌，直到今天才趁休假来兑现消费券，他想要用100元购买两张新加坡摩天观景轮门票，有剩余的数额可能再补钱去酒店“度宅假”。

此外，49岁的罗兹里（Rozlee bin Isahak）则是现场唯一陪伴父亲伊萨克（Isahak bin Mohd）兑现消费券的公众，他指81岁的父亲忘记Singpass密码，为了节省时间，他们选择到民众俱乐部购买酒店两天一夜住宿。

“我自己的消费券已在去年使用，父亲选择在下星期和母亲去酒店度宅假，一晚的住宿费只要95元，剩余的数额不能退款。”

旅游局昨天在面簿贴文提醒公众，有意通过五大指定预订平台使用消费券者，须在31日晚上11时59分前完成交易，而位于全岛34个民众俱乐部及居民委员会的实体柜台，则在下午6时结束服务。

新加坡人可用消费券预订或购买明年3月31日前的酒店、景点和导览活动等旅游产品。截至12月1日，已有约140万人使用消费券至少一次，共有超过180万宗交易，消费券计划已为旅游相关企业带来约2亿8000万元的收入。旅游局预计将有超过160万人在12月31日期限前，使用消费券至少一次。