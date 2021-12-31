Singlife与英杰华新加坡完成合并 以Singlife with Aviva全新亮相

（早报讯）本地数码保险业者Singapore Life（简称Singlife）完成与英杰华新加坡（Aviva Singapore）的合并，2022年1月1日起以全新品牌Singlife with Aviva亮相。

客户可以继续使用所有Singlife和英杰华新加坡的应用软件和网站。使用ClaimConnect的客户必须从1月1日起，更新手机应用软件。

这项价值32亿元的合并交易首次于2020年9月宣布，是东南亚规模最大的保险业交易之一。

经过合并，Singlife with Aviva将同时提供人寿、医疗和普通保险。它也是提供员工福利保险最大的业者之一。

Singlife with Aviva还通过旗下的dollarDEX和Navigator平台，提供互惠基金和单位信托等投资方案。

集团总裁潘燕明说：“冠病大流行病是给保险业的一记警钟。世界已经转移到网路发展，保险业必须迅速改变流程和转型。它显然已经落后，在数码化以及使用数据和科技来改善客户体验方面，保险业仍有许多可以做。”

从集团的经营角度来说，环境、社会与治理（ESG）将是关键策略之一。它于2021年11月宣布加入新加坡金融管理局的“绿色足迹计划”（Project Greenprint），并与CO2X合作，使用实时数据监测运输和物流业的排放情况，希望改善该行业的承保并降低保费。

在过去的一年里，公司也已着手加强管理团队及成立了一个执行委员会，以推动业务和指导集团的发展。





