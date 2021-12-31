因手机起争执 男子持刀图砍妻

因手机起争执，男子怒举菜刀扬言要砍妻，继子报警。

被告罗斯利（56岁）早前被控上法庭，面对12项控状，控方以其中一项恐吓、两项抵触滥用毒品法令、和一项没去尿检的罪状提控他。

根据案情，去年（2020年）3月19日早上10时左右，被告与妻子（39岁）在位于金文泰的住家起争执。当时，被告的手机有问题，他因此大喊，叫妻子搞定手机，但妻子回说不懂得修手机。

被告听了大怒，走到厨房拿了菜刀，指着妻子说要砍她。妻子看了大惊，吓得叫被告冷静。

被告没有冷静下来，妻子见状赶紧逃出家门，被告却拿着刀子追出去。

当时，被告的18岁继子也在场，一番哀求后，被告才离开现场。

案情显示，被告前后闹了约一小时，被告的另一名继子之后获悉此事，在同一天11时37分左右报警，指继父恐吓母亲，因此揭发案件。

案展下个月（2022年1月）20日过堂。

被告违反法令 拒配合验尿

案情显示，被告在滥用毒品法令下得遵守24个月的监督令（supervision order），他必须从2018年4月30日至去年4月29日，每周一和周四到东陵警署验尿。期间，被告有23次在没有合理理由情况下不去验尿。

去年9月10日，被告被肃毒局人员逮捕。调查显示，被告在被捕前的三天，曾在家里吸食甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）。