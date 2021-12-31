【总理新年献词】我国经济稳步复苏 援助措施将逐步取消

（早报讯）新的一年将是过渡期，我国经济正稳步复苏，预计将跟上全球经济复苏的步伐。政府将逐步取消紧急援助措施，并在疫情受控的情况下安全地和更多地方恢复跨境旅游，与世界各地重建联系。

李显龙总理在今天（12月31日）发表的新年献词中说，新年伊始，全球与冠病的斗争还未结束。奥密克戎变种毒株的出现，为疫情增添了新的变数，所幸比起两年前，我国的抗疫能力已增强许多。除了紧锣密鼓地为民众施打追加剂，并开始为12岁以下儿童接种疫苗，我国也学会了如何更好地应付公共卫生挑战，同时把疫情对经济的冲击降到最低。

“目前，我国正在做准备面对奥密克戎疫情所带来的冲击，但无论局势如何发展，我们都有信心沉着应对。”

李总理说，我国的当务之急不仅是与病毒对抗，还要在后疫情时代，继续促进新的经济增长、创造新的就业机会，让国家繁荣发展。

这很大程度上取决于全球和区域局势的稳定，而中美关系是其中的关键。李总理说，尽管中美之间仍有许多根深蒂固的分歧，但两国近期的高层互动和在气候变化课题上的务实合作，仍令人感到鼓舞。

我国也将继续与各国建立伙伴关系，并持续推动自由贸易和区域经济一体化。这包括在明年生效的《区域全面经济伙伴关系协定》（简称RCEP）。

新加坡国内生产总值预计在2022年可取得3％到5％的增长。李总理说，随着各领域复苏，政府会逐步取消紧急援助措施，但也会考虑到少数行业也许需要更多时间重振旗鼓。

我国也会持续引进国内急需的客工，并确保新加坡仍旧欢迎国际人才，也让他们与新加坡人形成互补。

李总理也说，我国将继续推动产业转型，在巩固现有优势的前提下，协助企业重组，以及让员工提升技能。政府也会着重开拓数码经济和绿色经济等新增长领域，进一步落实智慧国计划和2030年新加坡绿色发展蓝图。

今年的新年献词一改往年的做法，直接发布献词文本，没有录制视频。李总理在献词中也特别表扬过去一年在各自运动领域传来捷报的残奥泳将叶品秀、台球选手叶浚惟、保龄球选手黄琳芷和羽毛球健将骆建佑，并指他们的拼搏精神让国人受到启发，也以他们为傲。

过去两年，新加坡人积极配合政府的严厉措施，体现了新加坡人上下一心的可贵精神。李总理说，国人接下来仍需保持团结一致，全民也要能够接受“良药苦口”的政策，才能让新加坡克服万难，不断前进。