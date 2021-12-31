【总理新年献词】我国须加强社会共识和共有身份认同

（早报讯）我国必须不断加强社会共识和共有的身份认同，同时确保政府和人民，以及不同背景的国人，能彼此信任和谅解。

李显龙总理在新年献词中说，冠病疫情让这一代国人接受了历练，也让民众意识到全民一心的重要性。

“这不会是我们需要克服的最后一次危机，今后在国家建设进程中，我们还会经历更多的考验。我们必须顽强抵抗试图撕裂我国社会的外力，不让这些势力将我们分化。”

此外，由于在不同年代成长的国人会有不同的观点和诉求，我国的社会规范也会随时代改变。李总理说，我国必须谨慎地顺应改变，并捍卫核心价值观，巩固新加坡人的国家认同。

即使是在疫情期间，政府也没有忽略增进互信和谅解的重要工作。政府致力让职场变得更加公平、为妇女提供更多的支持，以及改善自雇人士的工作保障和退休条件。过去一年，政府也调整政策，允许在公共医疗领域服务的回教徒护士戴头巾上班。

我国接下来还需要加强社会契约，消除因疫情而加深的分歧、继续扶持弱势群体，以及为有需要的人士强化社会安全网。李总理也说，我国须关注人们的心理健康，以及应付因人口老龄化而产生的需求。

“这样我们才能打造一个更公平、更具包容性和更团结的社会。”

回数过去两年漫长且艰辛的的抗疫道路，李总理说，政府曾为了保护人民的健康和生计，被迫采取严厉的防疫措施，包括自建国以来首次关闭边境，以及动用大量储备金，扶持受影响的员工和商家。疫情中，新加坡人也不断创新和变通，迅速适应新的生活、工作和学习方式。

正因如此，我国才能确保医疗体系有效运作，避免付出巨大的生命代价。李总理说，政府的多份预算案保住了国人的工作，同时让受创的经济逐渐复苏。

此外，新加坡人携手同心、不畏困难，在崎岖的抗疫道路上坚毅向前。从前线医疗人员到不少商家和无名英雄，他们的付出甚至超出了自己的职责范围。

李总理说，在面对危机时，国人都意识到有必要做出困难的选择，并为了保障大家的利益，接受政府推行艰难的决策。放眼未来，新加坡人仍需要团结一致，继续以坚定不移的意志面对更长远的挑战。