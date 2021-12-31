VTL旅客入境后的七天检测程序 延长多四周

（早报讯）为了继续及时发现输入型奥密克戎病例，通过疫苗接种者旅游通道入境我国的旅客，将继续遵守强化版的检测程序多四个星期，也就是在抵境后连续七天呈报冠病检测结果，直到1月底。

卫生部今天（12月31日）发文告指出，强化版的疫苗接种者旅游通道（VTL）旅客检测程序，已证实能有效检测到输入型奥密克戎病例，防止这个变种毒株在本地进一步传播，因此当局决定继续执行这项措施，为期四周。

卫生部说，截至昨天，我国总共发现912起输入型奥密克戎病例，其中685起是通过强化版的VTL旅客检测程序发现的。

目前，通过VTL入境我国的旅客除了须接受抵境检测，他们每天也须进行抗原快速检测（ART）。

抵境第二、四、五和六天的ART检测结果由旅客自己进行后上网提交，抵境第三和第七天则须前往综合检测中心（Combined Test Centre）或快速检测中心，在专人的监督下进行检测。

部分地区的非VTL旅客无须做抵境PCR检测

另外，卫生部也宣布，考虑到来自第二至第四风险级别国家或地区的非VTL旅客得在完成七或10天的居家通知之后，聚合酶链式反应（PCR）检测呈阴才能外出，当局决定从1月7日晚间11时59分起，免除这些旅客的抵境检测要求。

来自第一级别国家或地区的旅客无须履行居家通知，因此当局仍要求他们接受抵境检测。这些国家或地区包括中国大陆、香港、澳门和台湾。