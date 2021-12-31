国人蜂拥外出跨年 多个地点人头攒动

（早报讯）今天一整天虽然雨势不断，但公众外出倒数跨年的兴致未减，不少人选择到餐馆与亲朋好友欢聚，业者表示今年的人潮比去年多出约20％。

记者走访克拉码头与索美塞（Somerset）一带时发现，从傍晚6时起，多数餐馆与酒吧外就开始排起人龙。

克拉码头的大部分餐馆虽只营业至晚上10时30分，但一直到晚上9时，不少餐馆外仍有超过10人在排队，而且人流不断。

餐馆Warehouse Singapore因考虑营业时间即将结束，从晚上9时30分起就通知仍在排队的食客，餐馆已停止接受食客堂食。餐馆的客户关系主任哈温（Javin）说，人龙在约晚上7时开始形成，食客主要是四至五人一起前来用餐。“今年的人流比去年的元旦前夕多出约20％，食客平均需等上30分钟至45分钟。”

黄敏慈（营销人员，18岁）和一位朋友在晚上8时左右到克拉码头，两人打算小酌两杯后，再与其他三名朋友汇合后回家一起倒数跨年。

她说：“我们没有叫外卖后或在家用餐，主要是想出来感受一下这里的气氛。”

颜志恩（23岁，技术人员）也约了两名同事一起到克拉码头用餐，但因每家餐馆都排起人龙，所以迟迟无法选择要到哪家餐馆。“因为明天还须工作，我们不会倒数跨年，主要是为了感受一下新年的气氛，才决定出来吃晚餐。”

胡慧智（学生，28岁）在晚上6时与三名朋友到313@Somerset用餐，等了近90分钟才有位。她说：“今晚乌节路和这里到处都是人，但因为是元旦前夕，所以还是决定和朋友一起外出用餐。”