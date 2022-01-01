2021年有1万4500名屋主领取新组屋钥匙 高于疫前水平

（早报讯）去年共有17个预购组屋项目竣工，其中10个项目延误超过六个月，最久的长达约11个月。虽然如此，全年仍有约1万4500名屋主领取到新组屋钥匙，略高于2019年疫前水平。

过去一年，德尔塔和奥密克戎变种毒株的相继出现，导致冠病阴影挥之不去，持续对建筑业造成严重干扰。去年竣工的17个预购组屋项目，等候时间介于2.3年至5.3年，平均是4.3年。

根据建屋发展局今天（1月1日）发布的文告，17个项目中，有七个项目延误六个月或更短时间，其余10个项目的延误期则超过六个月，最久的约11个月。“兴建中的预购组屋项目，平均等候时间维持在四至五年的较低端。”

截至2021年12月22日，去年全年有约1万4500个新组屋单位已交付给屋主，略高于2019年的1万3500个单位，也比前年的9400个单位，高出约50%。

建屋局也指出，过去两年推出的预购组屋项目，等候时间一般介于三至五年。实际等候时间取决于地段是否已准备好发展和具体预购组屋项目，并且每年略有不同。

去年推出的单位 约四成等候时间介于三四年

去年和前年推出的预购组屋等候时间中位数，分别是3.8年和4.5年。去年推出的单位，约四成的等候时间介于三四年，前年推出的单位，则有约半数的等候时间介于四五年。

目前有超过90个预购组屋项目在兴建中，预计等候时间介于2.1年至5.9年。

建屋局说，虽然这些项目的平均等候时间是4.3年，但去年推出的一些项目等候时间较长，原因是工地情况较具挑战性，或组屋楼层非常高，需要更多的施工时间。

这包括11月推出的首个黄金地段组屋项目——梧槽River Peaks I & II，和8月推出的女皇镇Queen's Arc。这两个项目的预计等待时间为五年半或更长。

建屋局建议，住屋需求较急切的组屋买家可申请等候时间不到三年的预购组屋项目，如11月销售活动中推出的后港Hougang Olive，以及登加Parc Clover和Parc Glen，等候时间分别为2.4年和2.8年。