四名元旦宝宝“抢先”向2022年说嗨！

（早报讯）跨年之夜，产房外与产房内一同齐声道数，随着邻里跨年烟花升起，零时零分零秒，何维婷和冯耀辉的第一个孩子提前一周在元旦出生。本地有至少四名元旦宝宝“抢先”在2022年报到，为他们的父母带来欢乐和幸福。

何维婷（24岁，销售人员）的预产期原定1月10日，三天前（12月29日）她突然感到腹部不舒服，就赶紧到竹脚妇幼医院检查。医生建议她催产，让孩子提早出世。隔天晚上约9时，医生就为她催生。昨天接近中午，她的羊水就破了，经过12个小时的努力，宝宝终于顺利诞生。

冯耀辉（38岁，销售人员）说：“整个生产过程十分漫长，我老婆在中途还吐了，不过孩子出生的那一刻，我们感到无比的快乐。”

宝宝重2.7公斤，英文名是Ann，目前还没有取好华文名字。何维婷说：“在生产前的一个星期，我晚上几乎都睡不着觉。宝宝在肚子里晚上经常闹，至少会被惊醒三四次，直到早上起床上班。”

初为人父人母，冯耀辉和何维婷都有点不知所措，还没学会如何照顾宝宝。为了保护胎儿的健康，他们两人在得知怀上孩子后，就已去接种冠病疫苗。

另一名马来族元旦宝宝达尼娅（Daniya Iman）出生在百汇东岸医院，重3.225公斤。她也是父亲塞赫尔（Syahir Bin Mohd Reduan）和母亲诺法蒂娜（Norfatinah Binte Djanamar）的第一个孩子。

提到孩子的名字，塞赫尔说：“我们希望达尼娅能健康成长，并有朝一日实现她名字的寓意——善良且坚定信仰。”