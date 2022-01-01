后天起 工作相关活动人数可增至最多1000人

（早报讯）从下周一（3日）起，工作相关活动的人数上限将从目前的50人，调高到最多1000人，但所有参与者都须全程戴口罩、不可吃喝，也须维持一米安全距离。主办方也须事先通知监管当局。

人力部与贸工部今天（1月1日）下午发表联合文告宣布放宽工作相关活动的人数限制。

根据文告，针对人数介于51人至1000人的较大型活动，出席者须主要保持就座或站在固定位置，场地也应划为每区最多100人的分区，每个区之间须留有两米间距。

所有出席者须已完成疫苗接种、在过去180天内从冠病康复，或是出于健康原因无法在全国疫苗接种计划下接种。

这类较大型工作相关活动的主办方也须事先上网填写表格（https://go.gov.sg/submit-wre-mice）通知当局，便于当局展开稽查工作。

当局表示，这项调整将允许企业更灵活主办工作相关活动，例如员工集体会议（townhall）或颁奖仪式等。当局将随机抽查，取缔违反条例的企业。

抗疫跨部门工作小组上个月中指出，目前工作相关活动的人数上限为50人，但当局将在特定情况下提高人数上限，工作场所内的社交聚会则仍被禁止。

MICE主办方仍须先寻求贸工部批准

至于大型会议和贸易展览等会议、展览与奖励旅游业（MICE）活动，这类活动的出席者料更频密互动，因此主办方仍须事先寻求贸工部批准，才可按要求举办活动。主办方可通过上述同样的网上表格提出申请。

当局呼吁雇主和雇员时刻遵守最新指导原则，并确保妥善落实安全管理措施，以降低冠病在工作场所传播的风险。