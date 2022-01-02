约两万名小四至小六生已接种首剂冠病疫苗

（早报讯）每10名受邀接种冠病疫苗的教育部小学四年级至六年级学生中，有超过六名已经预约接种。加上受邀的非教育部学校学生，已有约两万名接种了首剂疫苗。

教育部长陈振声今早（1月2日）发表面簿贴文透露有关学生接种冠病疫苗的最新数据，并指这是新一年好的开始。“这是因为获得家长的支持，以及公共和医护人员的努力才能实现。”

政府自上个星期一（12月27日）邀请小四至小六的学生预约接种疫苗。就读于非教育部学校的九岁至11岁学生中，则有约8600人通过全国预约系统预约接种，他们包括来自国际或私立学校，或正在接受家庭教学的学生。

陈振声说，小学生接种率好，意味着2022年对孩童来说会是较正常的学年，教育部也会谨慎地考虑如何在下来几个月里安全恢复更多活动。

另有七个儿童疫苗接种中心会从明天起启用，为本月5日起开始注册接种的小学一年级至三年级学生做好准备。

陈振声也说，他理解一些家长对孩童接种冠病疫苗有些疑问，因此教育部将连同卫生部和幼儿培育署举办网络说明会。这场活动会将在5日晚上7时30分至8时30分举行，公众可上https://go.gov.sg/5janvaccinewebinar参与（密码是5janvac），只开放首3000人入场。

他鼓励有疑问的家长参与活动，并提前上https://go.gov.sg/questions5janwebinar/提交问题。