克拉码头数百人倒数 多人不戴口罩

跨年夜克拉码头出现数百人群聚倒数，不仅完全没有社交距离，现场还有许多人不戴口罩大声欢呼，还开香槟乱洒狂欢，网民一致谴责根本是在开“冠病派对”迎接新年。

跨年夜全岛多处皆举行倒数活动，即使是有燃放烟花的邻里区出现不少围观居民，但整体而言都井然有序，庆祝之余也维持理性保持距离。

不过，TikTok应用上就出现多个在克拉码头河滨坊（Riverside Point）外的倒数狂欢场面。该处并未举行任何倒数活动，也并非观赏烟花的所在处，却有大批公众聚集并毫无安全距离可言，现场的派对气氛更是让所有人放下防疫戒心，宛如回到疫情前模样。

其中一个视频显示，大家齐声倒数迎接2022年之际，不少人索性脱下口罩大声欢呼呐喊。

还有网民拍摄视频指出，由于和友人走散只好进入人群寻找，而他当下心情忐忑不安，不断祈祷自己的口罩能有效防疫。另外，也有视频画面可见无罩男站在高处，将疑是香槟的饮料，在迈入2022年之时洒向“台下”的公众，全然进入狂欢状态。

众多视频的留言处都是一片谴责声，除了认为这样聚集狂欢不妥，无视冠病病毒存在的行为缺乏社会责任，还以讽刺口吻说道反正是公共假期，冠病病毒佳节期间应该也会休息，大家不用担心。

有网友就点出奥密克戎病例在本地持续增加，而面对传播性更高的变种毒株，这类狂欢派对无疑在加速病毒的传播。也有的网友表示，如果这类不顾安全管理措施的行为持续，导致社区病例激增，担心下来的农历新年可能会面对措施收紧。

有网民写道，平时无论白天还是晚上都会看到有安全距离大使在克拉码头一带巡逻，但不确定在午夜时分他们是否仍得执勤。一名餐馆工作人员杨先生说，当天10点半就关门了，离开的时候有看到安全大使，附近也有警察，但是之后的事情就不清楚了。《新明日报》已向有关当局提出询问。