开学前周末细雨连绵 不少家庭依旧带孩子游景点看展览

（早报讯）连日的降雨并未浇熄了人们出行的热情，学校假期的最后一个周末，购物商场的人潮比前几日有所减少，但仍有不少已订好景点门票的家庭一同出行，赶在开学前带孩子参观海洋馆、河川生态园等景点。

蕾丽莲（40岁，工程师）表示之前在电视上看到了大熊猫宝宝叻叻的可爱模样，因此赶在学校开学前带两个女儿来看。“本以为下雨没那么多人，但没想到今天排队的人这么多。”

叻叻与公众会面时间为下午三点半，不少公众三点就开始排队。带儿女来看叻叻的石夏天（38岁，财务经理）说：“我们之前已经来过一次了，但是没有看到。女儿很喜欢熊猫，所以希望在学校假期结束前能带他们看到叻叻。”

不仅是新加坡河川生态园，圣淘沙岛上的S.E.A海洋馆也迎来不少带孩子出行的游客。

尽管今日这场延绵不断的雨从早上就开始下，但海洋馆的门票已全部售罄，自上午9时开门后一度排起长龙。

中午11时左右，海洋馆的指示牌显示，排队入场的等候时间须长达30分钟。

与丈夫和4岁儿子一家三口前来的陈凯莉（37岁，家庭主妇）说：“我们全家都很喜欢海洋生物，而且现在有儿子喜欢的baby shark，所以订了这里的票。”

陈凯莉说，没有料到今天的天气这么不好，但票因为是几天前就使用重新探索新加坡消费券预订的，所以还是得前来。

不少公众受访时表示，是赶在去年12月31日消费券失效前预订今天来参观景点的门票。

黄玮妮（38岁，教师）和丈夫带着两个儿子来参观海洋馆，“我们是在12月31日消费券过期前订了今天的票，因为大儿子后天就开学了。”

相较海洋馆，去环球影城的家庭，孩童年纪普遍稍长一些，此外还有不少青少年，但入口处未出现前一天大排长龙的景象。

王慧（25，大学生）说：“雨天并不会影响我们的游戏体验，选择今天来是因为今天是环球影城圣诞活动的最后一天。”

受天气影响，更多出行的家庭选择室内的活动与景点。

周玖瑜（35岁）原定计划带孩子到户外活动，怎料天公不作美，最终决定带孩子到国家美术馆参观。

“其实我们之前已经来过了，但因为下雨，没地方去，所以就带她来这里，但我相信孩子还是很高兴能够出来走走和玩耍的。”

封柳（40岁，家庭主妇）与丈夫一同带着10岁的孩子到新加坡国家美术馆。她透露，孩子正在学习美术，所以希望孩子能够在看完展览后得到更多的启发。

“我们是本地的永久居民，入场观看大多数的展览都是免费的。不仅是孩子，我和我先生也可以一起观看其他展览，一举两得。”