周一开市前可关注股票

（早报讯）机构投资者交易活动在年底放缓，加上市场担心冠病变种毒株奥密克戎将冲击亚细安，本地股市于2021年最后一个交易日，在淡静中横摆收市。

新加坡海峡时报指数上周五微跌2.96点或0.09%，以3123.68点总结2021年的交易。全年上涨9.84％。

美国股市2021年最后一个交易日，在淡静交投中收在接近纪录高位的水平，这是从全球大流行中复苏的第二个年头。三大股指均录得月度、季度和年度上涨，且创下1999年以来最大的三年涨幅。道琼斯工商指数全年涨18.73%，标普500指数涨27%，纳指起21.4%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.本地上市公司铭泰国际（Metech International）今早宣布，它的合资企业“亚洲易高生态科技有限公司”（Asian Eco Technology）已跟中国的“哈工天愈（中山）机器人有限公司”以及“深圳市宇航智造技术有限公司”达成三方战略合作，共同在深圳建立一个新材料研究和开发的联合实验室。

联合实验室目标是通过用实验室生产的钻石材料，革新钻石的商业和研究应用，并使它们更容易成为下一代半导体、航空航天、电动汽车等领域的工业所采纳和应用。

2.本地上市的中国光大水务有限公司（China Everbright Water）今早宣布，公司日前取得济南国际医学科学中心污水处理项目一期，投资约人民币3亿2000万元。

济南医学中心项目一期将以建设-运营-移交（BOT）模式投资、建设和运营，特许经营期30年（含建设期），特许经营区域将包含济南国际医学科学中心区域内的太平河片区、美里片区及峨眉片区。

光大水务表示，该项目的取得令公司在济南市的设计水处理总规模突破每日150万立方米，不仅增强了公司在当地的水处理服务能力，对于促进公司当地项目间的协同效应、巩固当地市场地位也具有积极意义。

3.日光控股（P5 Capital）上周五宣布，与Gashubunited Holding（简称GHPL）达成买卖协议，以1249万5000元收购GHPL独资子公司Gashubunited Utility的51％股权，后者主要从事液化天然气的分销业务。

日光控股表示，这项收购的目的是为了多元化业务以及开拓额外的收入来源。

4.制造和分销快速消费品的恒威集团（Hanwell）上周五宣布，以330万元收购C.K.H. Food Trading公司和123 Mart公司的80％股权。

C.K.H.是一名食品分销商，为新加坡近1500名餐饮业者供应多种食品；123 Mart是一家迷你市场。

5.英华美教育（Informatics Education）发布截至9月底的2022财年首季业绩。首季净利同比大跌62％至1万3000元，营收同比减少18％至188万1000元。

业绩表现逊色的原因是英国市场的业务受到疫情的影响，以及新加坡子公司Informatics Academy自2021年4月1日起停止招收新生。