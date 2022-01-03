组屋转售价去年增12.5％ 是自2010年最大年增长率

（早报讯）本地市场对转售组屋的需求持续强劲，去年第四季的整体转售组屋价格指数比第三季高3.2％。整体转售价去年一整年增加12.5％。

建屋发展局今天（1月3日）公布预估数据，2021年的预估数据是根据截至12月第三周的转售组屋价格，完整报告将在本月28日公布。

根据预估数据，去年的整体转售组屋价格指数每个季度都出现增幅，第四季相较于第三季增加3.2％，这个增幅高于第三季相较于第二季的2.9％。与前年第四季相比，去年第四季的转售组屋价格指数增加3.1％。

建屋局在文告中指出，政府上个月15日宣布一系列降温措施。政府组屋房贷的贷款与估值比率（Loan-to-Valuation，简称LTV），从90％减至85％。政府接下来两年也会显著增建政府组屋，每年推出多达2万3000个单位。去年起至2025年，政府也将视需求而定，计划推出多达10万个组屋单位。

四区下月推出3900预购单位

下个月，建屋局会在芽笼、加冷黄埔、登加和义顺推出约3900个预购组屋单位。当局5月也将在红山、裕廊西、女皇镇、淡滨尼、大巴窑和义顺推出预购组屋，预计提供约5200至5700个单位，确切数量会在接近推出的时期确定。

建屋局将继续观察住屋需求，必要时做出所需的调整。