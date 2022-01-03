逾28万户家庭已收到公交补助券

（早报讯）超过28万户家庭已收到兑换公共交通补助券的通知信，符合条件但未收到通知者可从1月10日起申请补助券。

公共交通车资上个月26日起上调，为了协助舒缓车资上涨对低收入家庭的影响，政府将发放60万张、各值30元的公交补助券。这是至今发放的最大数量的补助券。

补助券发放活动分阶段进行。在第一阶段下，2019年车资上调后申请到补助券的家庭，这次会自动获得补助券。根据交通部和人民协会今早（1月3日）发的联合文告，该阶段已有超过28万户家庭在上个月收到通知信。

疫情加重了不少家庭的经济负担，为了让更多家庭受益，政府早前宣布放宽申请条件，将每月人均家庭收入顶限从原本的1200元提高至1600元。修订申请条件后，估计有多25万户家庭可提出申请。

在第二阶段下，符合条件但在第一阶段未收到通知者，可在1月10至10月31日之间通过https://www.go.gov.sg/ptv提交申请。

第三阶段申请则从2月14日至10月31日开放。符合条件但想要亲自到现场提交申请，以及需要额外援助的公众，可在这段期间到民众俱乐部或联络所，公民咨询委员会会评估这些申请。

成功申请者会收到通知信，每张补助券价值30元，可用来购买月票或为车资卡添值。所有补助券须最迟在明年3月31日兑换。