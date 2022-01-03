下周起儿童打疫苗 弟妹可随行

（早报讯）从下个星期一（1月10日）开始，星期一至星期四已预约接种疫苗的儿童，将能跟弟妹一起前去打针，不必另外预约。

教育部和幼儿培育署今天（3日）发文告指出，为了方便育有超过一名孩童的家长，以及善用接种中心在星期一至星期四的资源，已预约接种的儿童若有弟妹随行，他们也能一起接种。想利用这个安排的家长应该最迟在傍晚7时抵达接种中心，准备到尤索夫依萨中学让孩子接种的家长则最迟傍晚5时抵达。

已为超过一名孩子预约时段的家长，应保留其中一个预约时段，取消其他的。孩子必须由家长陪伴打针，同个时段打针的孩子如果超过一人，可由同一名家长陪伴。

由于接种中心在接下来几周的星期五和周末的需求高，当局目前无法在这几天允许家长让超过一名孩子同时接种，吁请家长谅解。

截至昨天（2日），教育部小学四年级至六年级的学生中，超过六成已经预约接种，另9000名就读其他学校或在家自学的同龄孩子也上网预约接种。

从星期三起，小学一年级至三年级学生的家长将陆续收到短信链接，为孩子预约接种。其他5岁至8岁孩童的家长，则可以从星期四（6日）起通过网站：child.vaccine.gov.sg为孩子注册接种意愿。

政府鼓励家长尽早让孩子接种疫苗。教育部连同卫生部和幼儿培育署将在后天晚上7时30分至8时30分举行举办线上说明会，解答家长的疑问。家长可上https://go.gov.sg/5janvaccinewebinar报名参加（登录码是5janvac），只限首3000人参加。