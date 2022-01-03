本地股市今早取得开门红

（早报讯）本地股市2022年首个交易日取得开门红，不过区域股市表现不一，反映投资者仍对奥密克戎（Omicron）变种毒株带来影响有不同看法。

新加坡海峡时报指数今早开市走高，上扬了约10点，之后稍微回落，截至12时在3132.14点的水平，起了8.46点或0.27%。早盘最高触及3137.2点，最低3127.6点。

全场成交量5亿7099万股，成交额2亿9122万元，上升股214只，下跌股175只。

区域股市方面，主要股市各有起落，韩国股市起0.2％，香港股市却跌0.6％。日本、澳大利亚和中国股市因假日而休市。

美国股市方面，上周五2021年最后一个交易日，美股在淡静交投中收在接近纪录高位的水平。道琼斯工商指数全年涨18.73%，标普500指数涨27%，纳指起21.4%。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)策略师达斯（Mixo Das）表示，步入2022年，冠病疫情和美国联邦储备局带来的不利因素将有所缓解。

他说：“总的来说，我们认为本季度经济活动受到的干扰较少，全球增长高于趋势，特别是在亚洲市场。至于联储局收紧政策，它对股市造成影响的高峰时刻可能也逐步过去。"

本地股市交易方面，许兄弟生态工程公司（Koh Brothers Eco Engineering）今早交易活跃，逾1200万股转手，起0.1分或2％。该公司上周五宣布子公司Oiltek-International将在凯利板上市的计划。

另两只活跃股为丰树商业信托（Mapletree Commercial Reit）和丰树北亚商业信托（Mapletree North Asia Commercial Trust），总交易量近6000万股。两个信托上周五宣布，它们将合并成为丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial REIT，简称MPACT）。