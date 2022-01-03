更多员工回返职场 市区食肆又现人潮

（早报讯）更多员工允许回返办公室工作，市中心的食肆恢复了久违的热闹景象，午餐时段，位于市区克罗士街的马吉街临时熟食中心生意异常火爆。

马吉街临时熟食中心（Market Street Interim Hawker Centre）各有一个出入口，现场有多名工作人员协助扫码、检查疫苗接种状态、分发贴纸等工作，食客进出非常顺利。

据《联合早报》记者统计，中午12时后的仅五分钟内，就约有200名食客鱼贯而入。

在用餐高峰时段，不仅三分之一的摊位大排长龙，堂食的顾客更是很难找到座位。许多人纷纷用纸巾、雨伞等个人物品来占位。

与同事一起用餐的李约翰（35岁，金融业职员）说：“我们打工的在这里吃比较多，这里的食物比老巴刹更经济，便宜有近一半。”

银行经理张平仁（32岁）之前多数时间都居家办公，已有一年多没到这个小贩中心用餐。“这里离公司比较近，我们懒惰走去比较远的地方吃，其实有预料到今天这边会有很多人，排队用了大概十分钟。”

他表示不喜欢拥挤嘈杂的环境，因此倾向于居家办公，可以更舒适地享用午餐。

熟食中心内的广播也以四种语言提醒公众保持安全距离，不要坐在有标志的座位上，并在用餐完毕后清理桌面并归还托盘。

本月起，多达半数居家办公的员工已可返回工作场所上班。未完成疫苗接种的员工只要通过活动前检测，仍可进入工作场所，但从15日起不可再这么做。已接种至少一剂疫苗、但尚未完成接种的员工则可宽限至31日。