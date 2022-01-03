华文媒体集团与义安工院合作 乐龄可上免费数码课程

（早报讯）今年4月起，乐龄人士可报名参加新开办的免费乐龄数码学堂，一对一学习数码技能，如使用视讯平台、网购和用手机和平板电脑阅读新闻等。

新报业媒体信托华文媒体集团与义安理工学院人文与社会科学院今天（1月3日）中午签署为期三年的战略合作伙伴协定，其中一项内容是联办乐龄数码学堂，由华文媒体集团的新闻从业员授课，参与课程的年长者还能得到来自义安工院的学生数码大使一对一辅导，学习网络安全等内容。

乐龄数码学堂一年将有12堂课，每堂可供至少25名年长者参与，预计共有300人受惠。

有兴趣参与者可留意接下来的《联合早报》和zaobao.sg等华文媒体集团平台，了解报名方法。

义安工院人文与社会科学院院长方淑燕受访时表示，乐龄数码学堂将先让来自该院华文传媒系的约150名学生参与担任数码大使，之后视进度，让全院2000名学生也有机会得以实践及回馈社会。

华文媒体集团旗下的汉文教集团也将与义安人文与社科院合作开办与华文内容制作、社交媒体与商务文化相关的持续教育和培训课程，帮助本地在职专才加深对中国礼节与文化的了解，以便更好地与当地的生意伙伴沟通与交流。

作为多年来培养本地华文媒体生力军的人才库，华文媒体集团将继续每年为两名义安工院华文传媒系三年级学生提供2500元的奖学金，并安排学习之旅，以及提供多达20个实习机会，让该院的学生每年9月至隔年2月之间到报馆实习六个月。

让年轻一代离开校园后仍有机会接触华文

华文传媒系的学生也有机会参与华文媒体集团将于今年上半年推出的新数码平台的推广活动，新平台上会展出部分学生的优秀作品。该平台专门面向18岁至25岁的年轻受众，希望年轻一代在离开校园后，依然有机会接触华文。

华文媒体集团营运总编辑罗文燕说：“华文媒体集团向来与义安理工学院的社会人文科学院紧密合作，除了让学生们参与我们的项目，也为学生提供奖学金与实习机会。新的合作协议让我们一起协助年长读者过渡到数码世界，除了深化我们的伙伴关系，也提供一个让乐龄人士与学生接轨的平台。”

方淑燕则说：“义安理工人文与社会科学院，尤其是我们的华文传媒课程多年来积极与华文媒体企业紧密合作。乐龄数码学堂将提供很好的机会，让学生加强实践学院‘以人为本’的宗旨。我很期待我们的学生能从中获得宝贵的真实世界学习经验，也深信这个合作能够为我们的社区做出贡献。”