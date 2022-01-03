王乙康：德尔塔疫情已缓 奥密克戎病例占17％

（早报讯）数据显示，本地的德尔塔变种毒株冠病疫情已经趋缓，但奥密克戎变种毒株病例则逐渐增加，目前占本地病例的约17％。卫生部长王乙康呼吁民众为新一波即将出现的奥密克戎疫情做好准备。

今天（1月3日）是新年的首个工作日，王乙康在面簿贴文，汇报本地最新的疫情。

王乙康说，本地冠病疫情仍处于平稳状态。比起高峰时期一周超过2万6000起的病例数目，过去一周的活跃病例已降至约1200起。

加护病房病例约为20起。这不只比高峰时期的约170起大幅减少，也是上一季的最低数目。王乙康也说，所幸死亡病例也处于低位数。

他指出，这显示因德尔塔变种毒株而出现的一波冠病疫情至少目前已经趋缓。

不过，他也提醒民众为即将出现的奥密克戎疫情做好准备。

王乙康说，冠病疫苗和追加剂仍是关键的应对措施。目前全国人口当中87％已完成疫苗接种，88％至少接种一剂疫苗。符合接种追加剂条件的人口占约70％，而截至2021年底，接种追加剂的人口已达41％。

本月将收到新一批冠病疫苗供应

我国本月也将收到新的一批冠病疫苗供应。王乙康说，这将有力推动我国的疫苗和追加剂接种计划。

“我们会不断取得进展，每个人必须继续尽好本份和履行公民责任，2022年将会比去年更好。”