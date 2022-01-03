新年首个工作日 公交德士私召车乘客量没显著增加

（早报讯）新的一年的首个工作日，虽然多达一半的居家办公者可回公司上班，但由于中小学生还没开课，加上一些员工请假及公司谨慎行事，公路上的车流量和公共交通乘客量今早没有显著增加。

记者今早（1月3日）约8时的上班高峰时段走访大巴窑和宏茂桥巴士转换站时观察发现，公众熙来攘往，但与平日没有显著差别。

在滨海湾金融中心上班的邹齐骏（25岁，副经理）今早从义顺一带乘搭公共巴士到莱佛士码头一号。他说，今天巴士站和巴士乘客量与年底佳节前的一般工作日相同。“巴士抵达时间一样，路上交通也没有明显增加，上了巴士后也有位子坐。”

陈姓德士司机（68岁）受访时说，今天和平常一样，早上7时出车，到中午时分，只载到六名乘客。“生意没有明显增加，反而比上个星期少了约20％。可能因为上个星期还是学校假期，很多家长带孩子出门，我们的生意也一个接一个，乘客下车后，电召马上就进来，不然就是不远处就有人在路旁等车。今天反而相当静，乘客下车后，等了五到10分钟也没有电召，一度在路上饶了20分钟也没有载到客。”

他也提到，今天路上的车辆也不会很多。例如，亚当路朝泛岛快速公路往裕廊行驶的路段，一般在上班高峰会塞车，但今天则相当顺畅。

“可能因为学校还没开课，开学后，情况应该会不一样。”

驾驶私召车Grab的陈姓司机（59岁）也提到，今天的情况不准，要等学生明天开学后，才能比较准确地掌握实况。

他说，平时主要到工业区载客，而不少乘客反映，现在出现奥密克戎变种毒株，管理层也比较小心，能在家办公的职员继续居家办公，降低病毒在公司传播的风险。

政府抗疫跨部门工作小组上个月宣布，今年1月1日起，多达一半的居家办公者可回职场上班。只有完成冠病疫苗接种、过去180天内从冠病康复，或出于健康原因无法接种疫苗的员工，才能回返工作场所办公。尚未完成疫苗接种的员工要在冠病检测呈阴性后，才能回到工作场所。