涉抵触证券与期货法令 德兴汇三人被捕受查

（早报讯）德兴汇（Samtrade FX）涉嫌违法进行资金管理业务，三名涉案男子被捕，商业事务局及金管局正进一步调查中。

警方今天（1月3日）发文告指，商业事务局（CAD）联合新加坡金融管理局（MAS）在2021年12月28日，针对网络交易平台“德兴汇”展开调查。

这个平台由德兴汇有限公司（Samtrade FX Limited）运行，公司在海外注册，在新加坡拥有两家子公司。自去年7月起，公司已被金管局列入投资者须警惕名单（Investor Alert List）。

该公司及其子公司目前因涉嫌抵触证券与期货法令（Securities and Futures Act）正接受调查。相关法令规定，任何人禁止在未获得金管局颁发的资本市场服务（Capital Markets Services）执照下进行资金管理业务。一般相信该公司在平台涉嫌违法业务，因此遭到当局调查。

涉案的三名男子介于31岁至36岁，目前已遭逮捕正接受调查。

文告也提醒公众，在接触金融产品或金融服务时须谨慎行事，应与金管局批准的相关机构及人员接触。公众可通过查询金融机构工商名录（Financial Institutions Directory）了解金管局核准的机构。

文告指出，不少公众会查看投资者须警惕名单，并误以为名单上的个人或机构及他们所从事的活动是获得金管局批准的，事实不然。当遇到陌生的金融经纪，公众可查询金管局的经纪注册名单（Register of Representatives）。