向警员声称车内有炸弹 男子遭加控多11项罪名

（早报讯）涉嫌开车到巴耶利峇空军基地的航空医疗中心，并向警员声称车内藏有炸弹，早前被控上法庭的男子，后续调查揭露他还涉及更多罪行，今天（1月3日）被加控11条控状。

被告扎依得（Zayd Hashim Siraj，32岁）遭加控危险驾驶、恶作剧、抵触防止骚扰法令等罪状。

他于2020年10月被控一项抵触联合国（反恐怖主义措施）条例，指他于同月19日下午，驾驶一辆车前往巴耶利峇空军基地的航空医疗中心，向一名警员声称车上藏有爆炸物，并企图误导警员，让他相信接下来将发生恐怖袭击。

调查揭露，被告在事发当天还涉及多项罪行，他因此被加控11条控状，目前共面对12项控状。

根据最新控状，被告事发前在新达城（Suntec City）强行推开两道停车场闸门。他随后在丝丝街（Cecil Street）到丹戎加东路的10分钟路程，一路闯五次红灯。

他接着在未经授权的情况下进入受保护的巴耶利峇空军基地的航空医疗中心，因而触犯基础设施保护法令。

在航空医疗中心里面，被告涉嫌恶作剧，包括切断变压器的电线，造成约3800元的损失，使用棍子弄坏各种电子器材、杯子和橱柜门手把，甚至擅自启动火警。

两名男子发现被告行迹时，被告被指拿出工具威胁他们说：“我手中有刀。你们两人最好给我离开。”

被告在警方到场后，向警员声称车上有炸弹。他迅速被逮捕后，隔天又被指在警察广东民大厦撕破拘留室的门和地板的软垫，造成价值6000多元的损失。

控状未交代被告为何涉嫌干案，以及车内是否藏有爆炸性物品。

被告以2万元保金保释在外，明天下午将再出庭进行审前会议。