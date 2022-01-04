周二开市前可关注股票

（早报讯）投资者情绪新年后回暖，本地股市在2022年首个交易日取得开门红，新加坡海峡时报指数上扬10.57点或0.34％，昨天收报3134.25点。

美国股市在2022年的第一个交易日也上涨，其中苹果公司市值一度触及3万亿美元，推动了道琼斯工商股票平均价格指数和标普500指数创下新高。道琼斯工商指数收高0.7%，标普500指数收涨0.6%，纳指收高1.2%。

下列为今早（1月4日）开市前可关注股票：

1. 康福德高（ComfortDelGro）昨日闭市后宣布，康福德高德士总裁洪维能已辞职，他的任期到4月1日。这项职务将由私人交通组总裁谢哲昇兼任，后者也是集团可持续发展总监。该股报1.39元，跌0.71％。

2. 胜捷企业（Centurion）昨天宣布，集团已经成立一个执行委员会，以协助它的董事会履行监督职责。

集团表示，执行委员会是于1月1日成立，在董事会做出商业决策和评估重大战略举措（包括收购或出售交易）时，根据委员会的授权，它能有一些发言权。

担任执行委员会主席的是董事会联合主席罗敬惠，他也是胜捷的执行董事。

3. 精密工程制造商CDW控股（CDW Holding）预计去年截至12月底出货量将恢复至2019年冠病疫情前水平，并表示与现有主要客户紧密合作以扩大原厂委托制造（OEM）服务，使公司营收转向更高价值、更高利润的产品。另外，公司成功取得芬兰起步公司Loupedeck有关视频编辑调控台的新订单，不过它没有披露实际总额。该股昨日飙涨12％或3分，报28分。

4. mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）脱售旗下国泰戏院（Cathay Cineplexes）业务给Kingsmead Properties的计划告吹后，该股价闻声上涨7.84％。

集团昨天发布文告指出，后者选择以每股8分把600万元押金转换为7500万张的mm2全亚股票。

5. 由于印度尼西亚能源和矿产资源部在整个1月份暂时禁止印尼煤矿商的所有煤炭出口销售，天然煤矿集团（Geo Energy）的业务将遇到困难。

它昨天发布文告表示，该禁令是由于担心印尼国内电厂的库存严重不足所致，而低库存可能导致该国出现大范围停电。

但集团强调，出口禁令是"暂时的"，不会影响它在工作计划和预算中所预计的的2022年全年整体生产配额和生产计划。