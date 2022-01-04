远超全球水平 IB会考本地及格率99.15％

（早报讯）新加坡考生在本届国际文凭高中课程（International Baccalaureate，简称IB）会考的合格率达99.15％，高于全球平均的87.02％。

总部位于瑞士的国际文凭组织表示，新加坡有2156名考生参加去年（2021年）11月的国际文凭高中专业文凭课程（Diploma Programme）考试，以及职业教育证书课程（Career-related Programme）考试。

本地考生在冠病疫情下备考，最终成绩较往年有所提升，及格率达99.15％，比去年97.73％好。近一半考生（1062人）在满分为45分的专业文凭课程考试考获超过40分的成绩。

本地考生的平均分为40.6分，高于全球平均的32.37分。

全球1万6860名考生的合格率为87.02％。亚太地区的及格率则为95.13％。

有120人应考的华中国际学校取得自2005年建校以来的最好成绩，平均分为39.6分，51.7％学生考获40分及以上，当中六人获得满分，及格率达100％。

圣若瑟书院同样取得100％的合格率。269名考生的平均分是42.1分，85.5％学生（230人）考获40分及以上佳绩。

新加坡艺术学院（SOTA）共有156名高中专业文凭课程及职业教育证书课程毕业生，全数合格。其中专业文凭考生的平均分是41.1分，超过一半考生考获至少42分的成绩。