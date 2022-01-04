集合耶鲁—国大与国大博学计划新学院 首任院长人选出炉

（早报讯）集合耶鲁—国大学院与国大博学计划特色的新学院，名字和首任院长人选出炉。掌舵新加坡国立大学法学院近10年的陈西文教授，将会于今年7月1日起担任新加坡国大学院（NUS College）首任院长。

新加坡国立大学今天（1月4日）发布文告宣布，委任现任国大法学院院长陈西文教授（Simon Chesterman）为新加坡国大学院（简称国大学院）候任院长，今年1月1日起生效。

陈西文教授也将继续担任国大法学院院长，直到国大通过全球搜索寻找适合接棒的院长。

从今年7月1日起，陈西文教授将正式成为国大学院的首任院长，并将同时出任国大副教务长（教育创新），专注于将教育领域的最佳实践方案，尤其是国大学院的试点计划，推广至整个大学。

国大去年8月宣布，将成立未定名的新学院，集合耶鲁—国大学院与国大博学计划的特点，为学生提供更完善的跨学科教育。

新命名的新加坡国大学院将是本地首个荣誉学院（honours college），为本科学生提供一个获取技能、经验和观点交流的平台，以补充他们所选择的主修学科。学生的学士学位毕业文凭将由所属院系颁发，也会获颁国大学院文凭。

国大指出，在美国，荣誉学院是一个特殊项目，让成绩优异的本科生可以在完成主要学士学位课程的同时报名参加。

新加坡国大学院的名称是在去年10月与多个利益相关者协商后选定的。其中包括行业领袖和雇主、董事会成员、顾问、家长、教师、员工、学生和校友。

国大说，这个名字代表一所设立在更广泛的综合性大学内的跨学科课程，可接触到国大现有的各种学术途径，以及深厚资源和专业知识。

今年8月开课的2022/23学年，国大学院将提供400个学额，并向报读国大几乎所有本科学位课程的学生开放。国大学院将会为学生提供校园寄宿的体验，学生也将会有机会参加国大提供的本地和海外项目。