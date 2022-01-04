集合耶鲁—国大与国大博学计划新学院 首任院长人选出炉

文 /
李庚洧

发布 / 2022年1月4日 12:24 PM

现任新加坡国立大学法学院院长陈西文教授成为新命名的新加坡国大学院候任院长，以及国大候任副教务长（教育创新）。（新加坡国立大学提供）
现任新加坡国立大学法学院院长陈西文教授成为新命名的新加坡国大学院候任院长，以及国大候任副教务长（教育创新）。（新加坡国立大学提供）

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（早报讯）集合耶鲁—国大学院与国大博学计划特色的新学院，名字和首任院长人选出炉。掌舵新加坡国立大学法学院近10年的陈西文教授，将会于今年7月1日起担任新加坡国大学院（NUS College）首任院长。

新加坡国立大学今天（1月4日）发布文告宣布，委任现任国大法学院院长陈西文教授（Simon Chesterman）为新加坡国大学院（简称国大学院）候任院长，今年1月1日起生效。

陈西文教授也将继续担任国大法学院院长，直到国大通过全球搜索寻找适合接棒的院长。

从今年7月1日起，陈西文教授将正式成为国大学院的首任院长，并将同时出任国大副教务长（教育创新），专注于将教育领域的最佳实践方案，尤其是国大学院的试点计划，推广至整个大学。

国大去年8月宣布，将成立未定名的新学院，集合耶鲁—国大学院与国大博学计划的特点，为学生提供更完善的跨学科教育。

新命名的新加坡国大学院将是本地首个荣誉学院（honours college），为本科学生提供一个获取技能、经验和观点交流的平台，以补充他们所选择的主修学科。学生的学士学位毕业文凭将由所属院系颁发，也会获颁国大学院文凭。

国大指出，在美国，荣誉学院是一个特殊项目，让成绩优异的本科生可以在完成主要学士学位课程的同时报名参加。

新加坡国大学院的名称是在去年10月与多个利益相关者协商后选定的。其中包括行业领袖和雇主、董事会成员、顾问、家长、教师、员工、学生和校友。

国大说，这个名字代表一所设立在更广泛的综合性大学内的跨学科课程，可接触到国大现有的各种学术途径，以及深厚资源和专业知识。

今年8月开课的2022/23学年，国大学院将提供400个学额，并向报读国大几乎所有本科学位课程的学生开放。国大学院将会为学生提供校园寄宿的体验，学生也将会有机会参加国大提供的本地和海外项目。

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