开学了 约4万名金禧宝宝今天上小一

（早报讯）金禧宝宝上小学了。

今天（1月4日）是2022年新学年开学第一天，与去年一样，小学和教育部幼儿园做出特别安排，让一年级新生由一名家长陪同到学校报到。其他年级的学生则在明天开学，好让校方能更有效地帮助新生融入新环境，同时兼顾安全管理措施。

今年上小学的约4万名新生是我国金禧年2015年出世的孩子。一大早，学生们在家长的陪伴下抵达学校。孩子即将展开新的学习里程，一些家长也难掩期待的心情，与孩子在校园拍照纪念这个时刻。

学校继续做足安全管理措施，在校门口让学生与家长登录Safe Entry、测量体温等。一些学校为新生迎新的同时，也为家长举办说明会和活动，并让家长在休息时间从旁观察孩子。

创校56年的尤索夫依萨中学从武吉巴督搬到榜鹅新镇后，今天也在新校舍迎接首批300多名中一新生。

尤索夫依萨中学校长李慧玲接受《联合早报》访问时指出，八班学生今天至星期五都会进行迎新活动，按班级活动，下周才正式上课。

校方这几天将为学生准备Amazing Race挑战赛等活动，让他们熟悉校园并认识同学，并有机会体验不同课外活动。星期五傍晚，学生也将参与入学仪式，由班主任颁赠学校领扣给学生。疫情前，学校都会举办这个有意义的仪式并邀请家长参与，为孩子别上领扣，现阶段只能通过线上方式让家长观看。