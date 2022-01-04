落难秃鹰飞不起 专家带回续照顾

（早报讯）上周因劳累坠落在新加坡植物园附近的罕见秃鹰，经裕廊飞禽公园救治后，国家公园局和新加坡万态保育集团员工今早（1月4日）尝试让秃鹰再度翱翔天际，但试了许久秃鹰仍然飞不起来，目前被带回由专家继续照顾。

《海峡时报》报道，这只秃鹰12月29日（星期三）出现在新加坡植物园附近，过后疑因旅途过于劳累而坠落地面，自上12月30日（星期四）以来都待在裕廊飞禽公园的鸟类医院中。

新加坡万态保育集团告诉《海峡时报》，秃鹰被送到鸟类医院时，只能虚弱地躺着接受治疗，但它在第二天便恢复体力，可以自行站立。兽医团队为秃鹰进行全身检查时，并未发现任何异常或受伤的情况。

经过专家评估认为秃鹰有足够力气回归大自然后，国家公园局和新加坡万态保育集团员工今早（1月4日）带着秃鹰到一处空旷的草地上放飞，但它却一直飞不起来。经过约30分钟的尝试后，当局决定把它带回由专家继续照顾。

每年9月至3月是鸟类迁徙到温暖地区避寒的季节，对这些候鸟来说，长途飞行是一项常见的挑战。它们可能会因为长途飞行而筋疲力尽，需要补充足够的能量。若是身体健康，一般它们都会被放归自然栖息地。在极少数情况下，若是它们需要长期的照顾和监控，才可能被安置在飞禽公园内。