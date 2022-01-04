九公众灭火助人 获颁社区援救者奖

（早报讯）夫妇居家办公时突然发现楼下邻居家着火，一度还传出爆炸声。夫妇俩立刻沿家挨户敲邻居的门要大家赶快疏散，还特地留守在行动不便邻居的家门前等待救援。夫妇俩的义举让他们今天（1月4日）联同另外七人，一起获颁民防部队社区援救者奖。

这起火患发生在2021年10月20日下午约3时，地点是蔡厝港3道第470座组屋七楼的一个单位。刘志华（52岁，工程师）和罗美琼（49岁，财务执行员）夫妇当时正居家办公，闻到阵阵烟味后出门查看，才发现楼下邻居家失火了。夫妇俩立刻拨打995通报民防部队，然后沿家挨户敲邻居的门，要大家赶快疏散到楼下。

罗美琼说：“我们知道一个单位内住着一名70多岁，行动不便的老人家，因此特地去敲他的门。他起初不愿意疏散，我于是带着他的太太先下楼，我的先生则待在门口确保老人家的安全。后来消防员赶到，就协助将老人家疏散到楼下。”

同座组屋居民林丽涓（33岁，财务行政员）在火患发生时，也立刻查看同层的85岁年长邻居是否安全。当她知道老人家已经安全疏散后，还挨家挨户提醒其他邻居赶紧疏散，因此同样获颁社区援救者奖项。

另一名获表扬的是新捷运巴士车长罗斯里（38岁）。他去年10月8日晚上9时在驾驶99号巴士途径文礼路时，用巴士内的灭火器帮忙扑灭着火的电单车，过程相信被电单车骑士拍下上载到网上，引起网友的关注。

出席颁奖典礼的获奖者都对获颁奖项感到惊讶，但他们认为公众应该多了解消防和急救常识，发生紧急状况时就能及时施救。