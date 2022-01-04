我国去年12月制造业和电子业扩张速度加快

（早报讯）新订单、新出口和工厂产出等加速扩张，带动我国去年12月的制造业和电子业扩张速度加快，分别连续第18个月和第17个月扩张。

尽管已经维持将近20个月扩张，经济师都看好我国制造业和电子业接下来的增长动能。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）今天（1月4日）发布最新的采购经理指数（PMI）数据显示，去年12月的制造业采购经理指数为50.7，比前一个月上升0.1。

另外，金融信息公司IHS Markit的最新数据则显示，新加坡去年12月份制造业PMI指数上升到58，不仅是历来最高纪录，在亚细安的表现也是最亮眼的。

PMI指数高于50显示经济活动处于扩张，低于50则萎缩。

SIPMM指出，12月份的制造业持续扩张，主要是因为新订单、新出口、工厂产出、库存和就业等关键指标的扩张速度略有加快。

市场虽然担心冠病大流行造成供应链中断，但供应商交货维持了八个月的连续扩张。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说：“尽管大家对奥密克戎变种毒株以及供应链中断的担忧加剧，最新的PMI指数对制造业来说却是个好兆头。本地制造商乐观认为，制造业在新的一年里将维持增长。席卷全球的大流行病将逐渐转为地方流行病。”

新订单、新出口、工厂产出、库存和就业等加速扩张，也带动了我国去年12月份的电子业PMI指数上升到51，比11月增加0.2。

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏接受《联合早报》采访时说，制造业在今年上半年将能维持它的增长动能。尽管有奥密克戎变种毒株的风险，但经济重新开放和积压订单增加，让制造业得以保持扩张。

蔡学敏认为，中国的封锁和供应链中断虽然也是风险，但新加坡的制造业更多是由中间产品而非终端消费品组成，“中国的情况甚至可能促使制造商将订单转移到新加坡和其他亚细安国家。”

没证据显示大流行病仍对供应链造成破坏

大华银行经济师颜圣充在分析报告中指出，供应商交货连续八个月扩张，几乎没有证据显示大流行病仍对供应链造成破坏。“这与2020年3月至10月的情况不同，那段期间供应商交货连续九个月萎缩，供应链中断带来了实质影响。”

颜圣充同时指出，投入品价格指数已经连续18个月扩张，凸显了2022年的通货膨胀风险，特别是如果生产商将价格转嫁给消费者。

整体而言，颜圣充持续看好制造业作为我国经济的关键支柱之一，并预测该领域今年平均增长4％。贸工部周一（1月3日）公布的初步预估数据显示，制造业在2021年增长12.8％。