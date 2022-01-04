男子涉假冒律师骗钱 八人损失近六万元

（早报讯）有前科的男子出狱后被指继续干案，不仅伪装律师索取法律费用，还通过所谓的小贩摊位“投资计划”、购买彩票等种种非法途径欺骗多人，共面对23项控状。

被告唐明福（Thong Meng Fie，45岁）目前被还押监狱，他今早（1月4日）通过视讯出庭时表示有意认罪。代表律师指出，被告需要多点时间跟妻子讨论案件相关事宜，要求案件展期过堂。

根据控状，监狱总监批准被告从2019年4月27日至2020年8月25日获得假释，不过控状并未说明被告之前犯什么罪被判入狱。

被告涉嫌在假释期间九次违反假释令，其中八次假冒律师欺骗多人。

控状显示，被告在获得假释不久，即2019年5月到11月期间，伪装律师或声称公司Growportunity Consulting可提供法律代表服务，处理各类刑事与民事案，以及申请旅游通行文件等事宜，共有八人上当，损失近6万元。

控状也显示，被告隔年再度犯案。他被指引诱一名女子在他的小贩摊位投资1万元，声称每天可收到100元回报，随后又说服她在另一个小贩摊位投资5000元，声称每日能获180元回报。

被告也被指欺骗这名女子购买各种彩票，再索取3000多元；后来还称她赢了8万元奖金，要求她分20%红利给他，如此又骗走5000元。

另外，被告也被控在同年欺骗另一名女子购买价值288元的护身符挂饰，声称能为她带来好运和财富，而且还付500元请他为她的美容院“改风水”。

法官批准展期要求，案件展至3月4日过堂。（人名译音）