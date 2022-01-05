周三开市前可关注股票

（早报讯）在美国股市上涨的带动下，本地股市2022开年连续两天上扬，新加坡海峡时报指数昨天（1月4日）以3181.13点挂收，上扬46.88点或1.5％，是本区域表现最佳的股市之一。

美国周二隔夜股市道琼斯工商指数周二连续第二天创下收盘新高，金融和工业股大涨。纳斯达克指数则收跌。至于标普500指数，它收盘时略显疲软。包括特斯拉(Tesla Inc)在内的大型成长股股价下滑。道琼斯工商指数收高0.59%，标普500指数收跌0.06%，纳指收跌1.33%。

下列为今早开市前可关注股票：

1.Vividthree今早开市前宣布，它已同意在3年内认购GammaR多达408万元的可转换贷款票据，并可选择在这期间的任何时候将可转换贷款票据转换成GammaR的控股股权。

GammaR计划为小型游戏开发商提供平台和资源，让游戏商发展他们想法和创新点子，并在市场中将它盈利化。同时，它会利用最近流行的数码资产、NFTs（非同质化代币）和元宇宙的趋势。

2.马可波罗船业（MarcoPolo Marine）今早宣布，它的子公司P.T. Marcopolo船厂已涉足绿色船舶回收，以帮助船东以安全、环保的方式回收他们报废的船舶。

集团表示，它已获得印度尼西亚峇淡岛政当地府颁发的船舶回收活动执照。此外，集团也成为印尼第一家通过ISO30000:2009认证的船厂。30000:2009认证为全球公认，通常是船东回收船舶的先决条件之一。

集团也说，它将扩大峇淡岛的船厂服务范围，包括船舶维修与保养、船舶建造和绿色船舶回收等。

3.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT，简称CEREIT）今早宣布，它将以5780万欧元（8842万新元）收购位于英国和荷兰的物流房地产项目，继续扩大它的物流投资组合。

这三个项目，一个位于英国，两个位于荷兰，都处于设施完善和流动性高的物流市场的战略位置。

三个项目的总楼面面积为6万5360平方公尺，混合净营运收入（NOI）收益率为5.6%。

4. 佳福集团旗下面包品牌Gardenia已经关闭其中一家面包厂，因为马来西亚近期遭遇暴雨和洪水侵袭。集团指出，Gardenia于2022财年的10％供应量预计受到影响，直到被殃及的生产线维修好为止。

5.在观察名单的联达科技（ASTI Holdings）上个月披露，被裁退的总裁卢纯义（Michael Loh Soon Gnee）获得140万元的裁退金。然而，新加坡国立大学商学院副教授、企业治理专家麦润田质疑该公司支付裁退金的做法。他指出，联达科技的公司治理报告显示，与董事、总裁或首五名主要管理人员的聘约没有包含裁员福利。

联达科技昨天针对此事指出，卢纯义的聘约确实包含裁员福利的条款，以及表示公司治理报告没有更新。

针对新交所质疑公司是否有足够和有效的内部控制，公司董事会表示，公司治理报告和聘约内容有出入是由公司人力资源部的疏忽造成。公司首席财务官将就公司主要管理层的裁退金与聘约展开独立检讨。

6.高大（Koda）在越南隆安省的一家工厂发生火患。受影响的工厂，包括设备和一些库存都有受保。