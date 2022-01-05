本地股市午盘下跌0.4%

（早报讯）本地股市2022年开年交易第三天由升转跌，今早稍微下跌，区域股市也大多下跌。

新加坡海峡时报指数今早（1月5日）开市走高，上扬超过10点，但之后跟随区域股市一起滑落，截至12时下跌12.72点或0.4%，处于3168点的水平。早盘最高3196.60点，最低3170.39点，成交量7亿股，成交额5亿2275万元。

区域股市方面，主要股市跌多升少，澳大利亚股市跌0.2％，韩国股市跌1%。香港股市和上海股市分别跌1.6％和0.7％。不过日本股市起0.4％。

美国股市方面，金融和工业股大涨虽带动道琼斯工商指数周二连续第二天创下收盘新高，但纳斯达克指数和标普500指数都下跌，包括特斯拉(Tesla Inc)在内的大型成长股股价下滑。道琼斯工商指数收高0.59%，标普500指数收跌0.06%，纳指收跌1.33%。

荷兰国际集团（ING）区域研究主管卡内尔（Rob Carnell）表示，由于科技股在亚洲地区的重要性更大，隔夜纳指因收益率上扬而下跌，对今早区域股市构成了下行压力。目前，股市可说是处于较不稳定情况。

盛宝金融资深市场分析师潘迪生（Edison Pun）却认为，科技股的下跌将是短暂的，而收益率上升将有助于银行股。

个股消息方面，Vividthree今早交易活跃，有超过2000万股转手，上扬0.2分或2.99％。该公司今早开市前宣布，它将涉入NFT（非同质化代币）的投资，已同意在3年内认购GammaR多达408万元的可转换贷款票据，并可选择在这期间的任何时候将可转换贷款票据转换成GammaR的控股股权。

GammaR计划为小型游戏开发商提供平台和资源，让游戏商发展他们的想法和创新点子，并在市场中将它盈利化。同时，它会利用最近流行的数码资产、NFTs和元宇宙的趋势。