南洋理工免费咨询 明年料助100家中小型企业节能

（早报讯）响应政府迈向2030年80%绿色建筑物目标，南洋理工学院为欲安装办公室节能系统的本地中小型企业提供一站式免费咨询，预计在2023年可协助100家中小型企业开启绿色办公室旅程。

该学院与法国能源管理和自动化公司施耐德电气（Schneider Electric）合作打造本地首个可持续发展体验中心，为有意引进绿色科技的中小型企业，量身订造节能方案。

以永续发展为主题的中心，展示多个可协助中小型企业减少营运成本的节能系统，包括多区智能点电力系统、漏水警报感应器、智能配电系统、温度监控系统等，所有节能系统都可连接至应用程式，让企业随时掌握实况。

南洋理工学院工程学院讲师甘依媚今早（1月5日）在媒体导览汇报会上指出，数据显示使用绿色科技除能协助企业节能外，也有助提升办公室员工效率。

提供能源、自动化和软件服务的Unilogic科技公司是首批有意引进节能系统的企业，该公司董事瑟卡（D.G.Sekar）指多区智能电力系统符合公司迈向绿色科技的愿景，这套会检测办公室是否有人再自动开关电灯的系统，预计可节省5%至30%的耗电量。

另一方面，配合2030年新加坡绿色发展蓝图要在全国设立6万个电动汽车充电站目标，施耐德电气也在中心内展示EVlink电动汽车充电系统，其永续业务发展总监孙志强受询时，看好本地电动汽车发展潜能。

“电动汽车是新兴市场，本地驾驶电动汽车者不多，但随着政策支持及有多来越多的车款选择，我们预见未来会有更多的电动汽车充电站，而电动汽车充电解决方案的目标群是企业车队、电动汽车车主及建筑物业主。”

此外，通过与业者合作，南洋理工学院工程学院电子及计算机工程系学生，可学习如何操作各种系统并从中收集数据，相关经验可提升学生技能，让他们做好准备，以满足未来行业对可持续发展解决方案的需求。

该中心将在今年三月举办工作坊，有兴趣了解绿色科技解决方案的中小型企业，可联系南洋理工学院。