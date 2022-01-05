马国水灾恶化 农历新年本地人或得吃更贵菜

（早报讯）马来西亚水灾恶化，导致本地一些进口蔬菜价格进一步攀升，若下来马国水患还不消退，农历新年本地的菜价料会更加贵。

马国多个地方出现水灾，影响了蔬菜的收成，近期进口到本地的一些蔬菜价格如辣椒和番茄等都水涨船高。

在大巴窑1巷巴刹卖菜的阿梅（68岁）受访时透露，过去一周经常出现菠菜和芫荽断货的情况，就算有货，成本也从以往的一公斤4元上升至5元或6元，售价也因此每公斤起了一两元。

她说：“有时可能成本太贵，我就索性不进货，因为卖给顾客的零售价我也不好调得太高，所以就暂时不卖那些太贵的蔬菜。”

淡滨尼圆巴刹其中一个菜摊老板努尔扎娜（Nurzana，40岁）说，以往一箱五公斤的番茄成本价大约9元，最近猛涨到19元。之前一公斤番茄卖约２.50元，现在就得卖4至5元。她说：“在圣诞之前，一箱五公斤小辣椒才18元，现在已上涨到35元。一公斤包菜原本只卖大约2元，现在要卖3元至3.5元。”

她也说，一般农历新年菜价都会上涨，要是马国水灾不退，供应短缺的问题会进一步加剧，进而再推高蔬菜的零售价。

新加坡果菜出入口商公会副总务陈春发受访时说，柔佛州好些地方受水灾影响，产量下降，而且有些道路受阻也影响到货车进菜园载菜，所以菜价多少会受影响。如果马国下来两周的水灾没有好转，农历新年本地消费者恐怕得吃贵菜了。

在淡滨尼圆巴刹开档的“又一村果菜”摊老板卓开春（62岁）说，马国蔬菜一般需要20天收割，若这几天水灾还不消退，就会影响农历新年的蔬菜供应。

多雨天气也推高本地农场菜价

卓开春的叶菜大部分是由本地菜园供应，据他反映，最近多雨的天气也推高了本地农场的菜价。

他指出，这一周从本地农场拿到的蔬菜供应少了三成，成本因此上升一成多，但他相信这只是暂时的问题，所以还没有调高价钱。“如果长期蔬菜短缺，成本上升超过两成，那我就没办法，只好加价。”